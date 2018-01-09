За сутки в результате обстрелов на Донбассе ранены трое бойцов АТО - штаб

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 8 января 2018 года.

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Темная половина прошедших суток, начиная с 19.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Ранее российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие.

На Луганском направлении более четырех часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке 120-мм минометов провоцировали защитников Луганского и выпустили неподалеку от этого населенного пункта около полсотни боеприпасов, а впоследствии, из пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении оккупанты стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитникам Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов – вблизи Талаковки. Вокруг Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время. В основном захватчики применяли здесь стрелковое оружие, включительно со снайперской, а позже усилили давление – добавили гранатометы. В этом районе наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатометов.

Как сообщал УНИАН, рождественское перемирие в зоне АТО продержалась почти сутки.