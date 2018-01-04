Стали известны подробности о женщине, которая отказалась покидать "ДНР" после обмена
Лутковская не видит причин говорить об измене женщины, отказавшейся покидать "ДНР" после обмена.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассказала об освобожденной из плена боевиков женщине, которая решила остаться в оккупированном Донецке.
По словам обмудсмена, к женщине нет никаких претензий. Более того, у нее такие же права, как и у других освобожденных из плена украинцев, передает "112 Украина".
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"74-я украинка так же была освобождена, как и 73 других. Она была освобождена из мест лишения свободы, и поскольку на подконтрольной территории нет у нее родственников, которые могут ее поддержать, которых хочется обнять после довольно длительного пребывания в незаконном содержании, то, соответственно, она сказала, что "мы благодарны Украине, но я хочу обнять свою родню". Родные проживают на территории Донецка. Не вижу причин говорить об измене или еще о чем-то", - сказала она.
"Эта женщина свободна, остается гражданкой Украины, никто не имеет к ней никаких претензий, она в любой момент может приехать и получить выплаты, о которых говорили и Рева, и другие, и получить психологическую помощь", - добавила омбудсмен.
Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника, 74-я освобожденная из плена женщина решила остаться в оккупированном Донецке. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.