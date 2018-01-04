Стали известны подробности о женщине, которая отказалась покидать "ДНР" после обмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассказала об освобожденной из плена боевиков женщине, которая решила остаться в оккупированном Донецке.

По словам обмудсмена, к женщине нет никаких претензий. Более того, у нее такие же права, как и у других освобожденных из плена украинцев, передает "112 Украина".

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"74-я украинка так же была освобождена, как и 73 других. Она была освобождена из мест лишения свободы, и поскольку на подконтрольной территории нет у нее родственников, которые могут ее поддержать, которых хочется обнять после довольно длительного пребывания в незаконном содержании, то, соответственно, она сказала, что "мы благодарны Украине, но я хочу обнять свою родню". Родные проживают на территории Донецка. Не вижу причин говорить об измене или еще о чем-то", - сказала она.

"Эта женщина свободна, остается гражданкой Украины, никто не имеет к ней никаких претензий, она в любой момент может приехать и получить выплаты, о которых говорили и Рева, и другие, и получить психологическую помощь", - добавила омбудсмен.

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника, 74-я освобожденная из плена женщина решила остаться в оккупированном Донецке. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.