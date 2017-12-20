Не может продвинуться на фронте: Турчинов объяснил причину террора агрессора в тылу Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что агрессор устроил настоящий террор в тылу Украины, потому что не может продвинуться на фронте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на выставке памяти лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой.

"Четвертый год продолжается военная агрессия России против Украины. Четвертый год нет ни одного дня, чтобы не было военных провокаций, обстрелов, чтобы не гибли лучшие дети Украины или не получали ранения", - сказал Турчинов.

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"Но что важно? Четвертый год российские войска не могут продвинуться на запад ни на один шаг. Украинские герои остановили эту жестокую орду, и понимая, что они не могут продвигаться на фронте, они пытаются дестабилизировать ситуацию у нас в тылу, и одна из самых грязных форм этой дестабилизации - это реальный террор, который они развязали против страны, пытаясь убивать по два в спину наших настоящих героев и защитников Украины", - сказал Турчинов.

"Именно так автоматная очередь остановила сердце нашей Амины. Сердце, которое с рождения билось в унисон с украинским и чеченским народом. Сердце, которое пыталось защитить родных и близких, защитить страну, но пуля его остановила", - сказал секретарь СНБО.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате обстрела двое украинских военных погибли, пятеро получили легкие ранения и один получил боевую травму.