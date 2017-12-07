Лавров обвинил Украину в попытке прекратить работу СЦКК на Донбассе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Украину в попытке прекратить работу Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Об этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.

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"Опасная ситуация сложилась вокруг и Совместного центра контроля и координации (СЦКК). Украинская сторона, конкретно лично президент Украины Порошенко, выступив в 2014 году инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые, невыполнимые требования, то есть по сути добивается того, чтобы Центр прекратил свое существование. Вся ответственность за это, ляжет, конечно же, на украинские власти", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, СЦКК назвал фальшивкой письмо жителей оккупированных частей Донбасса о незаконных действиях украинских военных. При этом опрос местных жителей показал, что лица, которые подписали обращение, никогда не проживали в указанном населенном пункте.