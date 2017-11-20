Списки на обмен пленными с "ДНР" и "ЛНР" уже согласованы - СМИ

Новые списки на обмен пленными украинская сторона и боевики ОРДЛО подали не больше недели назад.

У представителей незаконных вооруженных формирований список значительно больше, чем украинский, однако не уточняется, какое именно количество в нем пленных. Об этом 112.ua сообщил источник в СБУ.

При этом боевики подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

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"Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили", - рассказывает источник.

По его словам, Украина аналогично обменяет тех, кто подозревается в сотрудничестве с боевиками. Однако, например, подозреваемую в убийстве полковника СБУ Хараберюша, по информации источника, отпускать не собираются.

"Пока ждем отмашки, ориентировочно она должна быть в течение месяца", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил Медведчуку, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

После просьбы Медведчука Путин провел телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88 человек».