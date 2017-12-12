Много пленных из списка боевиков на обмен не хотят возвращаться в "ДНР" и "ЛНР" – Кучма

Многие люди, которых запрашивают поддерживаемые Россией боевики на Донбассе в обмен на удерживаемых ими украинских пленных, отказываются возвращаться на оккупированные территории.

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Об этом заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, передает Радио Свобода.

«Здесь начинается, что мы не можем договориться с противоположной стороной, потому что не хотят. Хотя я думаю, что договоренности обязательно будет достигнуты», – сказал Кучма.

Он выразил надежду, что обмен пленными состоится до новогодних праздников.

«Я думаю, что и дата, и списки утверждены – 74 и 306, но когда доходит дело до конкретных фамилий, то возникают проблемы. Будем надеяться, что они будут решены», – заявил Кучма.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России, ОБСЕ и контролируемых Россией боевиков, вскоре планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.

Ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена до рождественских и новогодних праздников осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74" .