Житомирский горсовет выделит денежную помощь семье погибшего в АТО снайпера Перепелицы

Житомирский горсовет постановил выделить денежную помощь семье погибшего в АТО снайпер 95-й бригады Максима Перепелицы.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали большинство депутатов двадцать девятой внеочередной сессии Житомирского городского совета. В начале заседания депутаты минутой молчания почтили память погибших в зоне АТО военнослужащих.

Среди прочих вопросов, на собрании было решено материально поддержать семью снайпера Максима Перепелицы.

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Теперь, согласно решению сессии, семья погибшего получит дополнительную материальную помощь в размере 50 тыс. грн.

Кроме этого, на сессии был принят ряд важных решений: внесение изменений в отдельные городские целевые программы, принято обращение к руководству страны с просьбой увеличения образовательной и медицинской субвенций, и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 26-летнего снайпера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Максима Перепелицу похоронили в Житомире 28 ноября этого года.