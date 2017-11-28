Не дожил три дня до 27-го дня рождения: в Житомире на коленях простились с погибшим на Донбассе снайпером (фото)
Перепелица родился 28 ноября 1990 года в селе Давыдовка Хорошевского района Житомирской области.
В Житомире сегодня простились с младшим сержантом роты снайперов 95-й десантно-штурмовой бригады Максимом Перепелицей, погибшим в зоне проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, прощание состоялось 28 ноября на площади имени С. Королева.
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Провести бойца в последний путь пришли участники АТО, представители власти, родные погибшего, волонтеры и жители города.
Военный погиб 25 ноября в зоне АТО от пули снайпера в районе опорного пункта, расположенного вблизи Верхнеторецкого (Донецкая область), не дожив три дня до своего 27-го дня рождения.
Проститься с военным пришли более сотни человек.
Похоронили бойца на Смолянском кладбище.
По данным пресс-службы Житомирского горсовета Максим Перепелица родился 28 ноября 1990 года в селе Давыдовка Хорошевского района Житомирской области. Он окончил Давыдовскую общеобразовательную школу I - III ступеней. С 2013 года проживал в Житомире, а уже в 2014 году ушел защищать границы Украины. Не женат. Остались мать, отец и сестра.