Следком России завел дело на Корнета, вынудившего главаря "ЛНР" бежать в Россию – СМИ

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) расследует дело об убийстве в ноябре прошлого года россиянина Артема Булгакова, служившего в охране так называемого экс-министра "МВД ЛНР" Игоря Корнета.

Об этом РБК рассказал источник в СКР и подтвердил собеседник, близкий к ведомству.

В поручении СКР о проведении следственных и процессуальных действий по делу о гибели Булгакова говорится о предполагаемой роли Корнета и "заместителя генерального прокурора "ЛНР" Сергея Горенко в сокрытии следов убийства.

Убийство Булгакова произошло 9 ноября 2016 года. В "ЛНР" утверждали, что он случайно выстрелил себе в грудь во время чистки оружия.

В поручении СКР, говорит источник РБК, в частности, указывались обстоятельства гибели Булгакова, установленные в результате следственных действий​. Из текста поручения следовало, что Булгаков с 25 сентября по 9 ноября 2016 года служил в личной охране "главы МВД ЛНР" Корнета.

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9 ноября днем он находился в административном здании "МВД" в Луганске. В коридоре блока "Б", по версии следствия, между ним и несколькими сотрудниками "МВД" возникла конфликтная ситуация и на почве "неприязненных отношений" один из "сотрудников" достал огнестрельное оружие и направил его на Булгакова. Тот попытался левой рукой отвести ствол от себя, но его оппонент выстрелил — пуля прошила руку и попала в грудь Булгакова, указали следователи СКР.

Стрелявший, как указывают в СКР, доложил Корнету об инциденте, после чего "министр МВД" приказал оцепить помещение, говорится в поручении. Тело Булгакова вывез на машине начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Руслан Акаев.

По версии следователей, Корнет вместе с так называемым первым заместителем генерального прокурора "ЛНР" Сергеем Горенко решили оформить преступление как неосторожное обращение с оружием.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.