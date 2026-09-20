Трамп раньше критиковал Китай, теперь он расстилает красную дорожку для Си Цзиньпина, - AP

Попытка тарифного давления Трампа на Китай провалилась.

Когда президент США Дональд Трамп впервые баллотировался на пост, он называл Китай угрозой для американской экономики, заявляя, что тот опустошил заводы Америки и подорвал средний класс.

Эти жесткие заявления помогли Трампу попасть в Белый дом десятилетие назад, но с тех пор он все чаще говорит в лестных выражениях о президенте Китая Си Цзиньпине – геополитическом сопернике, которого Трамп будет чествовать на следующей неделе государственным ужином, пишет The Associated Press.

"Он прекрасный джентльмен, мы прекрасно ладим. У нас очень хорошие торговые отношения, и, знаете, они конкурент и всё такое, но у нас очень хорошие отношения с президентом Си", – заявил Трамп в этом месяце. По одному вопросу за другим республиканский президент давал Си поблажки, отмечают журналисты.

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К примеру, Трамп отмахнулся от сообщений о том, что Китай предоставил Ирану спутниковые снимки, заявив: "Я думаю, он вел себя разумно". Обвинив ранее Пекин в получении доступа к файлам избирателей США в 2020 году, Трамп дал понять, что не спешит с ответными мерами: "Думаю, Китай сегодня, возможно, немного другой, чем был тогда".

Великодушие Трампа проявляется на фоне того, что Китай и Соединенные Штаты соперничают за глобальное лидерство, а некоторые традиционные союзники Америки пересматривают свои стратегии, пишет СМИ.

Китай расширил свое доминирование в производстве и продвинулся в новых технологиях, таких как искусственный интеллект и электромобили, что создает риски для экономик США, Германии, Италии, Франции, Южной Кореи и Японии, среди прочих.

Трамп пытался противостоять Китаю тарифами, но это дало обратный эффект

Не сумев изменить поведение Китая, Трамп прибегнул к гостеприимству.

Он посетил Пекин в мае, и оба лидера могут встретиться ещё дважды в этом году на международных саммитах. Трамп подготовил вертолетную площадку на южной лужайке Белого дома перед прибытием Си и посетовал, что его бальный зал не будет готов к приему китайского лидера.

Трамп настаивал на том, что США уверенно опережают Китай, но его прошлогодние попытки противостоять Китаю растущим набором тарифов дали обратный эффект. Китай удерживает относительную монополию на редкоземельные металлы, используемые в электронике, и использовал это, чтобы помочь вынудить Трампа заключить торговое перемирие.

"Трамп кардинально изменил свой подход к Китаю, потому что его первоначальная попытка использовать сверхвысокие тарифы и экспортные ограничения оказалась неудачной, – заявил Майкл Ковриг, старший советник International Crisis Group, бывший канадский дипломат, задержанный Китаем во время первого срока Трампа. – Си и Трамп вступили в состязание за рычаги влияния, и Си вышел победителем".

Между тем Трамп во многом подорвал экономические и оборонные альянсы, которые ранее могли оказывать давление на Китай, заявил Ковриг.

Трамп высмеивал президента Франции Эммануэля Макрона в своих выступлениях. Он то сближался, то отдалялся от НАТО после того, как несколько ее членов не полностью поддержали его решение начать войну с Ираном. Трамп начал потенциально жесткую торговую войну с Канадой – давним союзником, которого он высмеивал, называя его "51-м американским штатом".

"Он выполняет за Си его тактику клина, и попутно помогает Си рассказывать историю о Китае как о более стабильной и ответственной державе, – отметил Ковриг. – Это привело к волне визитов западных лидеров в Пекин, стремящихся стабилизировать и улучшить свои отношения с Си, чтобы больше сосредоточиться на решении проблем, которые создаёт им Трамп".

Отношения Трампа с Си привели к некоторым символическим победам

Трамп может указать на некоторые символические победы от приятных отношений с Си, говорится в материале. Пока Си встречался трижды на полях международных саммитов с президентом-демократом Джо Байденом, Трамп достигнет пары взаимных государственных визитов – знак того, что лидеры двух крупнейших экономик мира чувствуют себя комфортно, разговаривая друг с другом.

Торговый дисбаланс с Китаем в товарах снизился по сравнению с тем же периодом 2025 года, согласно данным Бюро переписи населения, хотя администрация отметила, что Китай, судя по всему, направляет больше товаров через другие страны, такие как Вьетнам, чтобы минимизировать тарифы.

Продолжающиеся тарифы Трампа на Китай не сдержали его производственный сектор. Китай нашел новые рынки и вытеснил конкуренцию со стороны других индустриальных стран. Китай экспортирует больше своих товаров в остальной мир, достигнув мирового профицита торговли в 1,2 триллиона долларов в прошлом году, поскольку его недорогие электромобили подрывают автомобильные секторы Германии, Японии и Южной Кореи.

Неясно, будет ли у визита в США политический "результат"

И Китай, и США используют свое торговое перемирие для укрепления позиций. Китай наращивает свои военные и ИИ-возможности, несмотря на ограниченный доступ к передовым компьютерным чипам. Администрация Трампа стремилась к партнёрствам для развития редкоземельных металлов.

Трамп также делает ставку на то, что Америка на полную мощность будет развивать ИИ, несмотря на сопротивление избирателей дата-центрам и недавние тревожные предупреждения о безопасности от ведущих ИИ-компаний.

На этой неделе он написал, что все, кто замедляет развитие ИИ, помогают Китаю, потому что эта технология станет "величайшим двигателем экономического развития в истории – большим, чем нефть, золото, алмазы или даже интернет".

Но Китай также обвиняли в том, что его ИИ-компании обучают свои модели на американских моделях, что представляет проблему для Трампа и экономики, если ИИ – ключ к глобальному доминированию.

Госвизиты сопровождаются политическими или торговыми "результатами"

Пока неясно, что принесет визит в четверг, и возможно, что главным результатом станут сами отношения, а не четкие и измеримые цели, заявил Эван Медейрос, профессор Джорджтаунского университета.

Это означает, что США могут не позиционировать себя для конкуренции с Китаем так, как следовало бы, отметил Медейрос, бывший директор Совета национальной безопасности по Китаю при администрации Обамы.

"У нас есть этот своеобразный президент, который верит в личные отношения и просто хочет ладить с Си Цзиньпином ради видимости хороших отношений с ним, – подчеркнул Медейрос. – Проблема в том, что этот своеобразный подход приходится именно на то время, когда нам действительно нужно наращивать все аспекты нашей конкуренции".

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае возмутились новыми санкциями США против России.

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