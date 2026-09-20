Россия пообещала бомбить Киев еще ожесточеннее после удара по Москве

В Минобороны страны-агрессора уверены, что сегодня в РФ прошли "демократические выборы", которые Украина якобы пыталась сорвать.

Россия попытается нарастить свои варварские удары по Украине в качестве "ответа" на украинскую атаку по НПЗ в Москве в ночь на 20 сентября. Соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны РФ.

В ведомстве в частности утверждают, что минувшей ночью украинская армия "предприняла попытку" атаковать территорию РФ крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами "в целях срыва демократического волеизъявления граждан" на выборах в Госдуму.

В Минобороны РФ утверждают, что сбили 8 ракет и 1951 беспилотник (ранее аналитики обвиняли Минобороны РФ в завышении числа сбитых дронов для улучшения своей отчетности - УНИАН). При этом также утверждается, что "попытка массированной атаки на Москву провалилась" и "своих целей противник не достиг". Что же тогда вызвало масштабный пожар на Московском НПЗ, российские военные умолчали.

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"В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", - говорится в сообщении.

Украинский удар по Москве

Как писал УНИАН, минувшей ночью дроны пробили российскую ПВО и вызвали пожары на московском НПЗ в Капотне, где загорелась установка первичной переработки нефти. Также зафиксирован пожар в логистическом технопарке "Софьино". Кроме того, пострадала ТЭЦ‑22 в Дзержинском, обеспечивающая энергией юго‑восток Москвы и сам НПЗ.

Факт прилетов по Москве подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, в частности был поражен тот самый НПЗ в Капотне.

Массированная атака дронов также парализовала аэропорты Москвы. Были сорваны сотни рейсов.

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