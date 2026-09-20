У российского аналога Starlink проблемы как на орбите, так и на земле, – 'Радио Свобода'

Российские спутники не выходят на нужную орбиту, а на земле инфраструктуру разрушает Украина.

Россия пытается создать собственную альтернативу спутниковой системе Starlink, однако проект "Рассвет" сталкивается с проблемами как при выводе спутников на нужные орбиты, так и при производстве наземного оборудования. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Как отмечают авторы публикации, спутниковая связь стала важным элементом современной войны. Систему Starlink использовали не только украинские, но даже и российские военные для управления подразделениями и дронами на фронте. В феврале 2026 года Starlink ограничил доступ российских сил к своим терминалам в Украине, что создало россиянам определенные проблемы.

Аналитик Якуб Яновский объясняет, что традиционные военные системы связи в основном ориентированы на передачу голоса, тогда как современное поле боя требует постоянного обмена большими объемами данных, в частности видео с беспилотников.

Видео дня

"Именно поэтому Starlink и подобные системы практически незаменимы для военных", – сказал он Радио Свобода.

Российская система "Рассвет" разрабатывается компанией "Бюро 1440". Её спутники работают на низких околоземных орбитах, что позволяет уменьшить задержку сигнала. В то же время один спутник находится над конкретным участком Земли лишь ограниченное время, поэтому для непрерывной связи необходимо большое количество аппаратов.

Первые три спутника "Рассвет-1" успешно запустили в июне 2023 года. В мае 2024 года на орбиту вывели три спутника "Рассвет-2", которые также достигли запланированной высоты в 800 километров. Однако с серийными спутниками "Рассвет-3" возникли трудности.

Первую группу из 16 спутников планировали запустить в 2025 году, но запуск перенесли на март 2026-го. После вывода на высоту около 300 километров аппараты должны были самостоятельно подняться до 800 километров. В итоге один спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, 13 остались на высоте около 510 километров, а еще два – примерно на 360 километрах.

В июле запустили ещё 16 аппаратов, но и эта группа столкнулась с проблемами: три спутника опустились до 300 километров или ниже и могут не стать полноценно работоспособными. Космический эксперт Анатолий Зак назвал уровень неудач "очень болезненным" и "вероятно, близким к неприемлемому".

Согласно планам, представленным "Бюро 1440" в Международный союз электросвязи, российская система может состоять из 292 спутников на высоте 800 километров или из 1350 аппаратов на высоте 600 километров. В то же время, по оценке Зака, Россия вряд ли успеет достичь показателя в 292 спутника к концу 2027 года. Аналитик Яновский допускает, что непрерывная связь над Украиной у россиян в оптимистичном сценарии может появиться в 2028 году, а скорее всего – только к 2030-му.

Отдельной проблемой являются наземные терминалы. В отличие от Starlink, который уже произвел миллионы таких устройств, для системы "Рассвет" нет публичных свидетельств масштабного производства. Из-за сложности фазированных антенн и дефицита необходимых компонентов часть деталей России, вероятно, придется получать из Китая.

Кроме того, инфраструктура "Рассвет" может стать мишенью для украинских ударов. Украина уже наносила удары по российским объектам, связанным со спутниковой связью и космической отраслью, в частности по центру спутниковой связи в Дубне и предприятию "Прогресс".

Как отмечает издание, России потребуется обеспечить не только запуск спутников, но и производство терминалов, ракет, наземных станций и комплектующих. Уязвимость даже нескольких ключевых звеньев этой цепочки может замедлить развертывание российской альтернативы Starlink.

Система "Рассвет": последние новости

Как писал УНИАН, Россия протестировала собственный спутниковый канал связи, организовав электронное голосование в Ненецком автономном округе. Для этого были использованы низкоорбитальные спутники компании "Бюро 1440", которые передавали данные на наземный терминал, а оттуда – на планшеты избирателей. Эксперимент продемонстрировал возможность применения технологии 5G NTN не только для голосования, но и для управления дронами и передачи данных в реальном времени.

Также мы приводили мнение советника президента Украины Сергея Бескрестнова, который предупредил, что неудачи России с запуском спутников "Рассвет" не стоит воспринимать как гарантию безопасности. Он подчеркнул, что Россия может быстро доработать технологии и вывести значительную часть группировки на орбиту.

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