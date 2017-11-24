В Луганске стало меньше вооруженных лиц и военной техники - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что в оккупированном Луганске стало меньше вооруженных лиц и военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время скайп-включения с востока Украины в рамках еженедельного брифинга.

Хуг напомнил, как на этой неделе посетил Луганск. По его словам, ситуация в городе была спокойной. "Люди занимались своими повседневными делами, стало меньше вооруженных лиц и военной техники", - сказал он.

"Во вторник, 21 ноября, наши наблюдатели видели около 150 вооруженных лиц и около 30 машин, в частности, бронетранспортеров. Также во вторник СММ зафиксировала колонну из бронированных машин военного типа, грузовиков и вооруженных лиц вблизи Дебальцево, и впоследствии наблюдатели, вероятно, видели ту же колонну в районе Веселой Тарасовки вблизи города Луганск", - сказал Хуг.

"Не хочу комментировать последние события в Луганске. Однако хотелось бы напомнить сторонам, что интересы гражданского населения должны находиться на первом месте. В этом году погибли или получили ранения уже более 400 гражданских лиц, а эта цифра увеличилась еще на 6 человек на прошлой неделе, двое из которых погибли в результате инцидентов, связанных со срабатыванием мин и невзорвавшихся боеприпасов", - сказал Хуг.

В то же время он сказал, что СММ не может подтвердить информацию о пересечении российско-украинской границы колонной военной техники из РФ в связи с событиями в Луганске.

Хуг уточнил, что на этой неделе он посещал Луганск дважды. По его словам, СММ всегда готова и доступна к диалогу для всех заинтересованных сторон. "Мы постоянно подчеркиваем, что в конечном счете этот конфликт можно разрешить только путем диалога", - добавил он.

"Что касается событий в Луганске - мы, в целом, наблюдаем относительно спокойную ситуацию. Уменьшилось число вооруженных лиц и военной техники в некоторых районах города", - сказал Хуг.

"Когда я приехал сегодня на Донецкую фильтровальную станцию, я осознал, что необходимо напомнить тем, кому принадлежит фактический контроль, об их ответственности за обеспечение благосостояния гражданского населения. Я видел везде разбросанные, неразорвавшиеся боеприпасы. Разрывы артиллерийских снарядов и минометных мин, и самое главное здесь, на этом объекте гражданской инфраструктуры, мы совсем недавно стали свидетелями пренебрежительного отношения к благополучию сотен тысяч мирных жителей", - сказал Хуг.

"Я озвучил свое беспокойство сегодня во время встреч на этой неделе в Луганске и Донецке, и могу только надеяться, что все стороны отреагируют соответствующим образом на наше беспокойство", - заявил Хуг.

Он напомнил, что вчера вечером была проведена встреча с главарем боевиков в Донецке Александром Захарченко.

"Мы обсуждали вопросы безопасности наших наблюдателей и нашего имущества, а также наблюдение Специальной мониторинговой миссии в части соблюдения Минских соглашений", - сказал Хуг.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.