В вопросе освобождения заложников Украина должна использовать все возможности и всех переговорщиков —Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркивает, что в вопросе освобождения заложников Украина должна использовать все возможности и всех переговорщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что накануне у кое-кого могло сложиться впечатление, что вмешательство Виктора Медведчука является решающим в вопросе переговоров по освобождению заложников.

«Я хочу напомнить, что в гуманитарной подгруппе Украину представляют два участника. Мы имеем серьезные идеологические разногласия и разные политические взгляды. Но, если говорить об освобождении заложников, то должны приложить здесь сообща все усилия для того, чтобы всех освободить», - подчеркнула Геращенко.

Читайте такжеВолкер передаст Суркову письма от семей украинских заложников

Она выразила мнение, что «мы должны использовать все шансы, все возможности, всех переговорщиков, всех, кто имеет те или иные каналы, всех, кто имеет те или иные возможности». Кроме того, по мнению парламентария, необходимо апеллировать и к церкви и различным структурам.

«Учитывая, что ключи от всех камер находятся в Кремле, надо апеллировать туда, чтобы освободить наших заложников», - добавила Геращенко и заверила, что украинская сторона сделает всё возможное для освобождения своих граждан.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины.

15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

«Я сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», - сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики - 74 человека.

«Это был бы очень серьезный шаг в реализации Минских соглашений и вопросов мира на Донбассе», - сказал Медведчук.

Отметим, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88» человек.