В плену боевиков на Донбассе находятся 157 украинцев - Геращенко

В плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины.

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Об этом член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, состоялась встреча украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с послами стран-членов СЕ. «Сегодня с коллегами-депутатами всех фракций состоялся важный разговор с дипломатическим корпусом, особенно актуальный в преддверии январской сессии, которая обещает быть тяжелой - россияне планируют тушкой или чучелом возвращаться в ПАСЕ, причем без выполнения каких-либо условий. Глава украинской делегации Владимир Арьев проинформировал дипломатов о работе и позиции украинской делегации. Сергей Соболев подчеркнул нашу преданность принципам СЕ», - сообщила Геращенко.

«Я, в свою очередь, поблагодарила все страны-члены СЕ за конструктивные диалог и сотрудничество, выступила за синхронизацию наших усилий по сохранению и защите фундаментальных принципов СЕ. Мы выступаем за то, чтобы РФ вернулась в международное правовое поле и начала, наконец, выполнять свои обязательства. Следствием российской вооруженной агрессии является более 10 тысяч погибших украинцев, больше 20 тысяч раненых. Растет число заложников - сегодня 157 украинцев незаконно удерживаются в местах неволи в ОРДЛО, десятки - в РФ. В течение 14 месяцев нет никакого прогресса в вопросе освобождения пленников», - добавила она.

Также Геращенко призвала иностранных дипломатов использовать все посреднические усилия для освобождения украинских заложников. Она напомнила об усилиях Турции, которая способствовала освобождению заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

«Мы, пользуясь случаем, говорили и о миротворцах на Донбассе. Гибридные предложения РФ о «миссии по охране миссии на линии соприкосновения» является абсолютно неприемлемой. Миротворцы должны присутствовать на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участком российско-украинской границы. Мы ожидаем в этом вопросе поддержки наших партнеров-членов ООН и СЕ. Призывала уделять особое внимание проблеме нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе», - подчеркнула первый заместитель председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 октября 2017 года, согласно информации Службы безопасности Украины, в заложниках боевиков на оккупированном Донбассе находились 152 украинских гражданина, еще 404 - считались пропавшими без вести.