Очередная провокация: российская сторона СЦКК сообщила об "обстрелах" Донецкой фильтровальной станции

Сегодня российская сторона СЦКК произвела «фейковые обстрелы» Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК сообщает: сегодня утром российская сторона СЦКК создала «фейковые обстрелы» Донецкой фильтровальной станции со стороны подразделений ВСУ из танковых орудий во время обстрелов позиций НВФ ОРДО по направлению Авдеевка-Ясиноватая. Якобы в результате этих «обстрелов» персонал Донецкой фильтровальной станции, которая расположена рядом, не может своевременно занять свои рабочие места. Украинская сторона СЦКК заявляет, что никаких обстрелов со стороны подразделений ВСУ не было, персонал ДФС своевременно и беспрепятственно занял свои рабочие места», - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

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«Такие заявления российской стороны СЦКК ничто иное, как очередная фальсификация со стороны НВФ ОРДО и осуществляются с целью скомпрометировать Вооруженные Силы Украины. Сегодня ситуация вокруг ДФС наглядно демонстрирует, что руководство ОРДО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии разграничения и стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе», - говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что вчера боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях