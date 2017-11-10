"Стилизованное предложение Путина": украинский беспилотник снял "послание" боевиков "ЛНР" (фото)

Украинский беспилотник обнаружил надпись на позициях боевиков в поселке Желобок. Журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook назвал это "особым случаем" народной "ЛНРовской" дипломатии".

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По его словам, первые три слова свидетельствуют о том, что террористам надоело воевать. Четвертое слово, продолжил Цаплиенко расшифровывать "послание", демонстрирует, что Россия все еще за боевиками.

"И, наконец, пятое слово, последнее в месседже, совсем нецензурное, демонстрирует, кто же на самом деле доминирует в этой войне", - добавил журналист.

Цаплиенко считает, что это - "стилизованное предложение Путина", который хочет, наверное, уйти с Донбасса, не потеряв лицо.

Ранее Цаплиенко рассказывал, как на Донбассе во время попытки прорыва ДРГ противника погибли военнослужащие.