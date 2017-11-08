"Задание выполнено. Враг не прошел": журналист рассказал, как на Донбассе во время попытки прорыва ДРГ противника погибли военные

На Луганщине погиб боец 58-й бригады Антон Мышко, который вместе с другими военными должен был во время выполнения задания остановить проход диверсантов врага. Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"В составе сводной группы он (Мышко, - УНИАН.) должен был остановить проход вражеских диверсантов возле пресловутой троицы луганских поселков - Сокольники, Пришиб, Желобок - они снова у всех на устах", - говорится в его сообщении.

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Как сообщил журналист, товарищ Мышко погиб на месте, еще одного с пробитыми насквозь легкими доставили в госпиталь.

"Антона не довезли. Тяжелое ранение головы не оставляло парню никаких шансов", - рассказал Цаплиенко.

"Задание выполнено. Враг не прошел. Но сегодня за это заплачена слишком высокая цена. Или кто-то и до сих пор считает, что война у нас закончена?", - добавил он.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие, двое наших военных погибли, еще трое - ранены.