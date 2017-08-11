Наблюдатели ОБСЕ починили видеокамеру на ДФС и рассказали, как ее обстреляли

СММ ОБСЕ возобновила работу камеры наблюдения на Донецкой фильтровальной станции после того, как она была выведена из строя пулями из стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении, передает Украинская правда.

"Наблюдатели демонтировали тепловизионную камеру, а также заменили защитный рукав кабеля камеры видеонаблюдения. По состоянию на 14:00, 9 августа, работу камеры видеонаблюдения восстановлено", - сказано в сообщении.

Также в миссии сообщили подробности относительно повреждения тепловизионной камеры и камеры видеонаблюдения, которые были установлены на одном из зданий ДФС.

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"8 августа, в 20:20, СММ потеряла сигнал с камер (одна тепловизионная и одна камера видеонаблюдения), недавно установленных на крыше административного здания на территории Донецкой фильтровальной станции.

"9 августа во время осмотра камер на ДФС команда Миссии обнаружила на тепловизионной камере повреждения, вызванные огнем из стрелкового оружия. Члены патруля СММ зафиксировали 10 мест попадания пуль (пять калибра 7,62 мм, две калибра 5,45 мм и еще три калибра 7,62 мм или 5,45 мм) на тепловизионной камере, а также 4 места попадания пуль (калибра 7,62 мм или 5,45 мм) на опоре камеры", - сказано в отчете.

Камера видеонаблюдения и передатчик сигнала не были повреждены, впрочем камера не работала. Наблюдатели заметили 2 места попадания пуль (калибра 7,62 мм или 5,45 мм) на защитном рукаве кабеля камеры видеонаблюдения.

По оценкам наблюдателей, "все пули были выпущены с расстояния 600-800 м с юго-юго-западного направления и с высоты 10-12 м над землей, что соответствует высоте, на которой установлены камеры".

Как сообщал УНИАН, 9 августа камеру уничтожили уже через день после того, как она была установлена.

«Перед тем, как камера была уничтожена, она зафиксировала огонь из стрелкового оружия. Правда слишком неудобна для сторон», - отметил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

На протяжении последних месяцев в результате обстрелов повреждается ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, которая поставляет воду потребителям по обе стороны линии разграничения. Стороны конфликта на Донбассе обвиняют друг друга в причинении этих обстрелов.

В апреле в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно Украины сообщали,что Донецкая фильтровальная станция от начала 2017 года попадала под обстрелы более 200 раз, станция не работала совокупно 38 дней.