Боевики держат в заложниках 155 украинцев, еще 403 считаются пропавшими без вести - СБУ

В заложниках боевиков на Донбассе находятся 155 граждан Украины, еще 403 считаются пропавшими без вести.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ о заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Участники заседания поддержали предложение председателя СБУ Василия Грицака и обратились к главам всех мировых религиозных конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников.

Все лидеры украинских церквей подписали персональные обращения к мировым иерархам с просьбой помочь повлиять на процесс скорейшего освобождения людей, которые удерживаются в заложниках.

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"По данным СБУ, сегодня освобождено и найдено 3140 человек, в заложниках так называемых "ДНР/ЛНР" находятся 155 украинских граждан, еще 403 считаются пропавшими без вести. На территории России незаконно удерживаются 10 наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Грицак заявил, что боевики на оккупированных территориях Донбасса удерживают в заложниках 152 украинских граждан.

26 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 38 украинских политических заключенных.

По данным члена гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, по состоянию на 26 октября 402 человека считались пропавшими без вести в Донецкой и Луганской областях.