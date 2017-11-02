СБУ опубликовала фамилии наемников ЧВК Вагнера, которые принимали участие в боях под Дебальцево

Служба безопасности Украины обнародовала фамилии наемников российской частной военной компании Вагнера, которые принимали участие в боях подразделениями Вооруженных сил Украины и добровольцами под Дебальцево 28 января 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, имена и фамилии на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

«Это действительно бойцы так называемой «ЧВК Вагнера», которые принимали участие вместе с кадровыми российскими войсками. Прежде всего, это спецназ и элитные воздушно-десантные войска в боях под Дебальцево», - заявил он.

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В СБУ продемонстрировали 14 имен, которые принимали участие в боях под Дебальцево 28 января 2015 года.

Также в СБУ продемонстрировали аудиозапись, на которой человек с голосом, как утверждают в спецслужбе, похожим на голос главаря ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, общается с российским офицером о ситуации во время боев под Дебальцево.

Как сообщал УНИАН, 7 октября председатель СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила участие наемников ЧВК Вагнера в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек - членов ЧВК Вагнера, всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

Грицак подчеркнул, что «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «Их (российских военных) там нет» или «Мы их туда не посылали».

По данным спецслужб, 95% членов ЧВК Вагнера являются гражданами России, также установлены личности около 40 граждан Украины, которых готовили для диверсий в Украине. Кроме того, СБУ известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, которые имеют отношение к ЧВК Вагнера. Также СБУ имеет видеодоказательства участия частной военной компании Вагнера в захвате Луганского аэропорта в 2014 году.