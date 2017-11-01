Вытаскивают "двухсотых": опубликован разговор командира ЧВК "Вагнера" и российского генерала о потерях под Дебальцево (аудио)

СБУ опубликовала переговоры между командиром ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и российским генералом Евгением Никифоровым ("Тамбов"). Аудио свидетельствует об участии российских наемников частной военной компании в боях возле Дебальцево.

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Как видно на записи, она датирована 23 февраля 2015 года. Уткин и Никифоров говорят о потерях наемников и эвакуации тел ликвидированных.

Никифоров: - Дмитрий Валерьевич? "Тамбов".

Уткин: - Доброе утро, Евгений Валерьевич! В общем я своих людей отправил, там сейчас вытаскивают своих двухсотых. Договоренности достигли там определенные, с афганцами вместе, б***ь, впервые, б***ь, вот... Просто вам докладываю.

Н.: Ну, дай Бог!

У.: Ага.

Как ранее сообщала СБУ, наемники российской частной военной компании Вагнера участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.