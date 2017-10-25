"У него на руках кровь": Собчак назвала "серого кардинала" Кремля ответственным за войну на Донбассе (видео)

Российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, считает помощника президента РФ, "серого кардинала" Кремля Владислава Суркова ответственным за войну на Донбассе. Об этом она заявила в интервью блогеру Юрию Дудю.

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"Я к Суркову отношусь как к человеку, который на сегодняшний момент ответственен за то, что происходит в Украине. Я считаю, что на сегодняшний момент у него на руках кровь. Для меня эта ситуация выглядит так", - сказала Собчак.

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Ранее российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

"Я отвечу прямо то, что действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать", - сказала она.