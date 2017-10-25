Восточная Украина стремительно становится одним из самых заминированных регионов в мире - ООН

Восточная Украина стремительно становится одним из самых заминированных регионов в мире. Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщается на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед", – отметила Мюллер.

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Мюллер подчеркнула, что во всех затронутых конфликтом регионах необходимо не только разминирование но и информирование населения о риске мин. Особенно на территориях вдоль линии соприкосновения, "включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе".

Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе вновь обостряется. За минувшие сутки в зоне АТО 4 бойца ВСУ погибли и еще 4 были ранены.