Сутки в АТО: 22 обстрела, один украинский военный ранен

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие в зоне проведения АТО, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Вооруженные силы Украины 15 раз открывали огонь из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями.

"После 18 часов боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях с использованием пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении вечером боевики из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по нашим опорным пунктам возле Зайцево, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого, а также возле Майорска и шахты Бутовка.

Из этого же оружия на Приморском направлении оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Крымского и Новоалександровки. А крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На Мариупольском направлении вечером под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО близ Марьинки и Старогнатовки.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала более 200 взрывов на Донбассе. В Донецкой области в период с вечера 20 октября до вечера 21 октября Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим периодом.