Миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала более 200 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что на выходных зафиксировала более 200 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает СММ в своем отчете за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ. «В Донецкой области в период с вечера 20 октября до вечера 21 октября Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Однако количество зафиксированных взрывов было аналогичным - около 75. С вечера 21 октября до вечера 22 октября СММ задокументировала увеличение нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 90)», - говорится в отчете.

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«В Луганской области в период с вечера 20 октября до вечера 21 октября Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 40 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (17 взрывов). Миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в период с вечера 21 октября до вечера 22 октября, включая четыре взрыва, если сравнивать с предыдущими 24 часами», - добавили в миссии.