Реальная ситуация на Донбассе не совпадает с отчетами, которые предоставляют стороны противостояния - Хуг

Реальная ситуация на Донбассе не совпадает с отчетами, которые предоставляют стороны противостояния. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг через скайп-включение из зоны проведения АТО.

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"Сьогогднішній брифинг я провожу с Васильевки, что на север от Донецка. Сегодня 4 день пятидневного визита в восточную Украину. Мы общались со многими людьми. Во время этого визита меня не покидает одно ощущение: создается впечатление, что есть два Донбаси. Есть Донбасс, на котором договорились о режиме прекращения огня, и придерживаются его. Послушайте представителей сторон, и они будут утверждать, что строго придерживаются режима прекращения огня. На этом Донбассе отведено тяжелое вооружение, разведено силы и средства на трех пилотных участках, здесь обозначено и огорожено минные поля, здесь СММ ОБСЕ, утверждают стороны противостояния, имеет беспрепятственный доступ до всех участков, в частности участка границы между Украиной и Россией, здесь стороны ведут содержательный диалог для нормализации ситуации", - заявил Хуг.

Одновременно он подчеркнул, что в ходе визита на восток Украины увидел другой, настоящий Донбасс. "Но есть и другой Донбасс, тот, в котором живут реальные люди, тот, который я видел на этой неделе и который наши наблюдатели видят ежедневно. На этом Донбассе с начала года СММ зафиксировала 313 322 нарушения режима прекращения огня, из которых более 26 тыс. были вызваны тяжелым вооружением, которое должно было быть отведено. С начала года мы зафиксировали 3500 единиц вооружения, размещенных с нарушением линии отвода. На этом Донбассе живут люди, которые расплачиваются за это все. С начала года СММ ОБСЕ подтвердило 327 случаев ранения гражданского населения, а общее количество жертв среди гражданских составляет 398 человек. Один из них погиб на прошлой неделе. Это человек, который пытался отремонтировать линии электропередач".

Как сообщал УНИАН, Хуг также выразил свое видение переговоров по Донбассу. По его мнению, "на политическом уровне стороны также сидят в окопах".