Хуг о переговорах по Донбассу: на политическом уровне стороны также сидят в окопах

По обе стороны противостояния на Донбассе есть «люди доброй воли», однако на политическом уровне стороны продолжают «сидеть в окопах».

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг через скайп-включение из зоны проведения АТО.

По словам Хуга, с обеих сторон противостояния на Донбассе "есть люди доброй воли", которые прилагают максимум усилий, "чтобы прекратить все это безумие".

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Однако, добавил он, динамика на местах и реальность препятствуют их усилиям. «Насилие распространяется, как инфекция, которую можно сдержать только тогда, когда будут устранены его распространяющие факторы - наличие вооружения и близость расположения сторон. Однако стороны не слишком хотят идти на содержательный диалог между собой. И на политическом уровне стороны также сидят в окопах», - подчеркнул он.

Также Хуг сообщил, что во время поездки на восток Украины был намерен встретиться с некоторыми руководителями вооруженных формирований, однако они отказались от встречи. «Отказ многое говорит об их настроенности на диалог», - отметил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.