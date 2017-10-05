Оккупационные войска РФ на Донбассе тренируются идти в наступление – ИС

Российские оккупационные войска провели учения по ведению наступательных действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

«Под руководством командования 8-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ в «1-м АК ДНР» и «2-м АК ЛНР» (оперативно подчинены 8 общевойсковой армии ВС РФ) завершено проведение многоступенчатых командно-штабных учений на местности, в ходе которых отрабатывались вопросы ведения наступательных действий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты отработали форсирование водных преград, также проводилась проверка системы оповещения населения с использованием сирен и через СМИ.

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Кроме того, по результатам данных учений командующим 8-й армией вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Кузовлевым принято решение провести в «1-м АК ДНР» и «2-м АК ЛНР» практические показательные бригадные тактические учения с привлечением артиллерийских подразделений и форсированием водных преград, что может свидетельствовать исключительно о наступательном характере боевой подготовки частей и подразделений «армейских корпусов ЛДНР».

При этом, по информации Тымчука, контроль за подготовкой и проведением данных мероприятий возложен непосредственно на управление боевой подготовки 8-й армии ВС РФ.