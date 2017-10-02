Российские "советники" признали значительные санитарные потери в рядах "ДНР" - ИС

Российские "советники" в "1-м АК ДНР" констатируют провальный уровень обеспечения медико-санитарными средствами подразделений оккупантов в первой линии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Как утверждают "советники", это является причиной высоких санитарных потерь в рядах боевиков, что усугубляется низкой оперативностью эвакуации раненых в местные лечебно-санитарные учреждения.

"Советники" констатируют, что в случае резкой активизации и эскалации боевых действий и, соответственно, резкого возрастания количества раненых, действующая на данный момент система может "просто рухнуть", не справившись с потоком раненых", - отметили в ИС.

Ранее группа "Информационное сопротивление" сообщала, что руководство управления президента Российской Федерации проинформировало главарей террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" о необходимости сокращения объемов "бюджета".