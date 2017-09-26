Оккупанты на Донбассе сняли охрану с офисов миссии ОБСЕ: МИД считает это запугиванием со стороны РФ

Министерство иностранных дел Украины рассматривает снятие Россией охраны с офисов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые размещаются на оккупированной территории Донбасса, как продолжение практики запугивания наблюдателей.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины крайне обеспокоено информацией о снятии 24 сентября 2017 года Российской Федерацией и подконтрольными ей боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДОЛО), охраны с объектов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ)", - говорится в сообщении.

"После известных проблем с обеспечением безопасности Донецкого офиса СММ ОБСЕ, лишение передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в г. Горловка физической охраны и защиты рассматриваем не иначе, как продолжение сознательной практики запугивания наблюдателей миссии", - заявляют украинские дипломаты.

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"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украиной и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения", - отметили в МИД.

Также украинские дипломаты заявили: "Считаем, что обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ во время выполнения определенных мандатом миссии задач остается одним из ключевых обязательств в контексте имплементации Минских договоренностей, подпись под которыми поставила также и Российская Федерация как сторона конфликта".

"Требуем от Российской Федерации безотлагательно принять исчерпывающие меры для обеспечения полной безопасности персонала, объектов и имущества СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории ОРДЛО, а также предоставить миссии полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, временно неподконтрольным правительству Украины, включительно со всем неконтролируемым участком российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении.