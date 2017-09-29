Стали известны имена пограничников, погибших на границе с Россией (фото)

В Луганской области 28 сентября трагически погибли двое военных, которые проходили службу в отделе пограничной службы "Станично-Луганское". Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время несения службы неподалеку населенного пункта Ильинка, что в 1 км от границы с Россией. От полученных ранений военнослужащие погибли на месте.

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Их имена - старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувир. Оба пограничника родом из Одесской области. В районе проведения АТО несли службу с осени прошлого года, а до этого занимали должности в подразделениях Южного регионального управления пограничного ведомства.

Оперативно-следственной группой предварительно установлено, что подрыв пограничного наряда произошел на фугасе на растяжке, в частности, обнаружены элементы взрывателя, растяжки, мины. Событие внесено в ЕРДР по ч. 3 ст. 258 УКУ (террористический акт). Дальнейшие мероприятия продолжаются.