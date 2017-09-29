Подрыв пограничников на Луганщине квалифицировали как теракт

Гибель двух пограничников в результате подрыва на мине на станции "Ильенко" в Луганской области квалифицировали как теракт. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели людей). Досудебное расследование осуществляется Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Луганской области за процессуального руководства прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что вблизи железнодорожной станции "Ильенко" Станично-Луганского района (800 м от границы с РФ) примерно в 17:00 28 сентября во время дежурства в результате взрыва боеприпаса (по предварительной информации - противотанковой мины) инспектор и участковый инспектор отдела пограничной службы погибли на месте от полученных телесных повреждений, говорится в сообщении.

На месте работают следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, сотрудники прокуратуры Луганской области, следственно-оперативная группа Станично-Луганского отдела полиции и эксперты-взрывотехники. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН ранее, около 17 часов 28 сентября на участке отдела "Станично-Луганское" на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих состава пограничного наряда. Оба погибли на месте, говорится в сообщении ГНСУ. К месту происшествия вызвали "скорую", также сюда прибыл начальник пограничного отряда.

"С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического происшествия ведомство проинформирует Военную прокуратуру, Нацполіцію а также представителей международных миссий, которые работают в зоне проведения АТО", - говорится в сообщении.