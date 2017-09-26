Размещение миротворцев на Донбассе по предложению России еще больше разделит Украину - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что размещение миротворцев ООН так, как предлагает Россия - только на линии разграничения на Донбассе, еще больше разделит Украину. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

«Я считаю, что основополагающие цели политики США являются четкими, как и цели Украины, и заключаются они в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в обеспечении безопасности всех граждан», - сказал Волкер.

Он назвал неприемлемым предложение РФ по размещению миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Когда мы говорим о присутствии миротворцев, то, что предложила Россия в ООН, является очень узкой концепцией и касается только присутствия на линии прекращения огня - это на самом деле еще больше разделит страну, это неприемлемо для кого-либо, так территорию (территориальную целостность - УНИАН) не восстановить», - добавил Волкер.

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С другой стороны, как отметил Волкер, если удастся расширить концепцию по миротворческим силам с тем, чтобы они размещались на всей временно оккупированной территории Донбасса, предусмотреть неприменение тяжелого вооружения и установить контроль над украинско-российской границей со стороны Украины, то «это станет многообещающей инициативой».

«Я исхожу из того, что Россия ничего бы не предлагала, если бы не была готова к переговорам по этому поводу. Они три года по этому вопросу ничего не делали. Ранее они не предлагали ввести миротворческую миссию, только пару недель назад они говорили, что никоим образом не хотели бы видеть там (на Донбассе миротворцев) ООН, поэтому тот факт, что они открыли этот разговор, по-моему, означает, что они готовы это обсуждать», - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ

20 сентября Порошенко во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы являются ее желанием легализовать своих «марионеток» на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он в очередной раз подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.