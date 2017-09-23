За минувшие сутки боевики совершили 17 обстрелов на Донецком направлении, один военный ранен - Лысенко

За минувшие сутки на Донецком направлении боевики совершили 17 обстрелов, в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, один получил ранения в Невельском в результате вражеского обстрела.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Боевики неоднократно открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Зайцева, на участке фронта Каменка - Авдеевка и вблизи Невельского. Во время этих вооруженных провокаций оккупанты тяжелое вооружение не применяли», - отметил Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении боевики нарушили режим тишины один раз - ночью совершили обстрел с миномета, гранатометов и стрелкового оружия по Крымскому. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Лысенко добавил, что на Мариупольском направлении «горячей точкой» вчера была Красногоровка, где боевики провели короткий обстрел из минометов различных калибров. Все остальные эпизоды нарушения режима тишины пришлись на южное направление - Павлополь, Гнутово, Талаковка и Водяное. Там боевики применяли только легкое вооружение. Украинские военные также открывали там огонь в ответ.

Пресс-секретарь Минобороны также сообщил, что в результате пожара, который произошел вчера около 16:00 на складе с боеприпасами возле села Новоянисоль (Никольский район Донецкой области), никто не пострадал.

«Органы власти эвакуировали гражданских, проживавших неподалеку. Сейчас на месте инцидента работают саперы. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог стерни на угодье сельскохозяйственного предприятия, расположенного неподалеку. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на военный объект», - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий получил ранения.