У боевиков на Донбассе взорвался склад с боеприпасами

На оккупированной территории Донецкой области у боевиков по неосторожности взорвался склад, где они хранили боеприпасы. Оккупанты во всем винят украинские войска.

Об этом во время брифинга в пятницу, 22 сентября, заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает 24 канал.

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"На базе так называемой "2-й бригады" боевиков-за нарушения правил пожарной безопасности загорелось помещение, которое привело к детонации боеприпасов, которые хранились там в необустроенном для этого месте. Традиционно оккупанты списали этот инцидент на мифические обстрелы со стороны украинской армии", – заявил Лысенко.

Ранее СМИ сообщали, что в Донецке в районе Донецкого завода резино-химических изделий произошел пожар. Предположительно, причиной возгорания стало воспламенение травы.