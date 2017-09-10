Сутки в АТО: 41 вражеский обстрел, под Красногоровкой погиб украинский боец
Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях.
За сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий погиб один военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
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Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях. Так, с 18 часов боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ вблизи Авдеевки.
Из этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцевого. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.
На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления сил АТО у Лебединского, Водяного, Гнутового, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли вблизи Талаковки и Богдановки.
Почти в 22 часа в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Красногоровки, один украинский военный погиб, один получил ранения.