Ситуация в зоне АТО: боевики сегодня 16 раз обстреляли украинских военных
В штабе отметили, что в случаях прямой угрозы украинские военные применяли оружие в ответ.
На Донбассе сегодня российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18:00, сегодня обстановка в зоне проведения АТО несколько стабилизировалась.
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"Незаконные вооруженные формирования не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а основная активность врага фиксировалась в нескольких точках в зоне АТО", - говорится в сообщении.
Больше всего обстрелов позиций Вооруженных сил Украины с полуночи было зафиксировано на Приморском направлении, в частности вблизи поселка Водяное, где боевики 6 раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также дважды российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским укреплениях на подступах к Талаковке и Старогнатовке.
Из этого же оружия враг днем несколько раз обстрелял силы АТО в Авдеевской промзоне и возле Зайцево на Донецком направлении.
"В случаях прямой угрозы наши военные несколько раз применяли оружие в ответ", - отметили в штабе.