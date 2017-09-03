За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранение.

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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки, в результате боевых действий, ни один украинский военнослужащий не погиб, но один военный получил легкое ранение. Это произошло неподалёку от Зайцево в результате вражеского обстрела из легкого оружия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные бандформирования 26 раз нарушили перемирие.