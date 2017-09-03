Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 26 раз открывали огонь по военным

За минувшие сутки, 2 сентября, незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеВ плену боевиков на Донбассе находятся 144 украинца – Тандит

«В конце минувших суток в районе проведения АТО противник увеличил обстрелы украинских позиций. После 18 часов боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на Донецком, так и на Приморском направлениях», - говорится в сообщении.

В частности, в районе Авдеевской промзоны боевики 4 раза обстреливали опорные пункты военных из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под вражеским огнем дважды оказывались укрепления на подступах к Зайцевого и Каменки и трижды – вблизи Майорска.

По данным штаба АТО, на Приморском направлении боевики 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты военных возле Водяного. Кроме того, факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутового. А в районе Широкино дважды бил крупнокалиберный пулемет.

На Луганском направлении было относительно спокойно, однако и здесь около 20 часов вблизи Новозвановки боевики применяли гранатомет, добавляют в штабе АТО.

Большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были не долговременные. Потерь среди украинских военных нет.