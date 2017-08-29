Участники битвы под Иловайском требуют от власти на суде допросить всех причастных к операции по освобождению города

Участники битвы под Иловайском требуют от власти на суде допросить всех причастных к планированию и организации операции по освобождению города в августе 2014 года. Как передает корреспондент УНИАН, обращение участников боев под Иловайском и их родственников к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде, Кабинету министров озвучил командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук сегодня в Киеве во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибших в "Иловайском котле".

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"У нас есть обращение к власти, ко всей этой власти. Первое: мы требуем, чтобы Иловайскую трагедию выделили в отдельное уголовное производство, а не расследовали, как общее преступление российской агрессии против Украины", - сказал Костанчук.

"Второе: закончить это расследование именно Иловайской трагедии и передать в суд. В суде допросить всех свидетелей, всех участников, начиная с руководителя Генерального штаба. Всех, кто были причастны. И уже в суде определить, кто виновен, кто не виновен, и степень этой вины", - добавил он.

"Третье: снять обвинения с рядовых, которые, не имея четких команд, не зная, что делать, но зная, что уже Литвин (генерал-лейтенант Петр Литвин, в 2014 году командующий сектором "Д" - УНИАН) оставил свои позиции... тоже оставили массово свои позиции. Это не дезертирство. Это неумение и несостоятельность командования, которое не знает, как правильно и какие команды отдавать. Не могут быть массово виновны солдаты и невиновны их командиры. Так не бывает. На войне - прямая ответственность командира за действия его бойца. Высшего командования - за действия его подразделений", - подчеркнул он.

Костанчук подчеркнул, что именно командование должно ответить за планирование Иловайской операции и за все события, которые привели к трагедии.

Он выразил возмущение, что командование не было привлечено к ответственности, в то время как показательно были предъявлены обвинения огромному числу рядовых бойцов, которые "оставили позиции из-под границы с Российской Федерацией и переместились".

Также Костанчук заявил, что к ответственности не были привлечены те лица, которые, зная о вторжении российских войск и техники на Донбасс, сразу после военного парада в Киеве 24 августа 2014 года не отправили военную технику на Донбасс.

"Четвертое требование. Мы уже обращались (к власти) в прошлом году и позапрошлом ... Официально, на государственном уровне признать день 29 августа Днем памяти всех погибших в АТО и в Иловайской трагедии в частности", - сказал Костанчук.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 429 - получили ранения, 300 - попали в плен, также многие пропали без вести.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

В ГПУ заявили, что в ночь на 24 августа 2014 года во время Иловайской трагедии силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп - 3,5 тыс. человек, до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

Также, по мнению следователей, среди других факторов трагедии - дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства. Генштаб ВСУ заверяет, что приложит все усилия для наказания организаторов и исполнителей Иловайской трагедии.