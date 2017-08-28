На Донбассе продолжаются учения боевиков и проводится активная воздушная разведка - Мотузяник

На временно оккупированных территориях Донбасса продолжаются учения боевиков и проводится активная воздушная разведка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«Разведка сообщает, что на оккупированной территории продолжаются учения боевиков, проводится активная воздушная разведка и не прекращаются военные поставки из РФ», - сообщил он.

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Мотузяник также подчеркнул, что на прошлой неделе на оккупированный Донбасс прибыли три железнодорожных эшелона, которые перевезли 5 танков и 25 цистерн с топливом для вражеской военной техники.