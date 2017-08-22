Ждали автобус: на Донетчине в "серой зоне" на мине подорвались двое гражданских - Жебривский

На Донбассе в лесополосе возле Березового на мине подорвались двое мирных жителей. Об этом на странице в "Фейсбуке" сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Читайте такжеТактика "выжженной земли": боевики уничтожают инфраструктуру и урожай в населенных пунктах под Мариуполем – штаб АТО

"Еще двух человек искалечила война, которую принес нам русский мир. Как докладывают мне пограничники, в 9:40 в серой зоне вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина", - написал Жебривский.

Он пояснил, что пострадавшие зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины". В результате взрыва пострадавшие получили рваные раны головы, спины и ног.

"Украинские пограничники оказали им первичную медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавших доставили в ЦРБ Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", - подытожил глава Донецкой области.