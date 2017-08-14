Британские саперы начали разминирование зоны АТО
Саперы уже работают в Мариупольском и Волновахском районах Донецкой области.
Британская неправительственная благотворительная организация The Halo Trust с понедельника, 14 августа, начала разминирование территорий в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что разминирование началось из населенных пунктов Талаковка, Гнутово Мариупольского района и поселка Мирное Волновахского.
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Указанные мероприятия осуществляются согласно Плану мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год.
Как известно, The Halo Trust – организация по обезвреживанию боеприпасов на территориях, где проходят боевые действия.