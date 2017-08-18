Оккупанты на Донбассе планируют начать призыв юношей 2001 года рождения – штаб АТО

Российские оккупанты на захваченной части Донецкой и Луганской областей планируют осуществлять призыв местных юношей 2001 года рождения для пополнения формирований боевиков. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00, размещенном в социальной сети Facebook.

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"По нашей оперативной информации, на временно оккупированных территориях Донбасса среди местных все меньше желающих воевать против украинских войск. Чтобы привлекать дончан в оккупационное войско, от российских кураторов в так называемые местные администрации поступил приказ о постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет. В частности, с 28 августа по 25 декабря руководители «администраций» должны разработать план и определить органы так называемого местного самоуправления, которые за это отвечают", - говорится в сообщении.