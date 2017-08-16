За минувшие сутки на Донбассе четверо бойцов ВСУ ранены, погибших нет – Минобороны

За минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских бойцов нет, но четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, обновленное количество раненных военнослужащих Вооруженных Сил Украины уточнил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеХуг заявил об открытии новых патрульных баз миссии ОБСЕ

«За минувшие сутки, в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах Вооруженных Сил Украины нет, в то же время 4 украинских военных ранены. Один из раненых получил травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, утром штаб АТО сообщил, что в результате боевых действий за минувшие сутки двое украинских военных ранены, еще один получил ранение в результате подрыва на мине.