За минувшие сутки на Донбассе четверо бойцов ВСУ ранены, погибших нет – Минобороны

13:25, 16 августа 2017
Война
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Один из раненых получил травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В Минобороны уточнили данные о раненых в зоне АТО / фото dnl.com.ua

За минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских бойцов нет, но четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, обновленное количество раненных военнослужащих Вооруженных Сил Украины уточнил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки, в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах Вооруженных Сил Украины нет, в то же время 4 украинских военных ранены. Один из раненых получил травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, утром штаб АТО сообщил, что в результате боевых действий за минувшие сутки двое украинских военных ранены, еще один получил ранение в результате подрыва на мине.

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Теги: #война на Донбассе#потери в зоне АТО