Очень неспокойной остается обстановка в Авдеевке – спикер АТО

13:15, 15 августа 2017
Война
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Боевые действия возле Авдеевки вчера начались около часа ночи и с короткими перерывами продолжались вплоть до позднего вечера.

Всего в Авдеевке вчера произошло 12 вражеских обстрелов / фото УНИАН

Очень неспокойной остается обстановка в Авдеевке.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Как и прежде, очень неспокойная обстановка остается в Авдеевке. Боевые действия там вчера начались около часа ночи и с короткими перерывами продолжались до позднего вечера», - отметил он.

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По его словам, всего в Авдеевке вчера произошло 12 вражеских обстрелов и, в частности, в пяти случаях российско-оккупационные войска применяли минометный огонь.

«И при этом выпустили в сторону позиций сил АТО 30 минометных боеприпасов. Огонь противник вел сразу с четырех различных направлений», - отметил Мотузяник.

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Теги: #война на Донбассе#ситуация в Авдеевке