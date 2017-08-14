Вчера перестрелки в районе Авдеевки продолжались более девяти часов – Минобороны

За минувшие сутки перестрелки в районе Авдеевки продолжались с короткими паузами более девяти часов.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении главной «горячей точкой» вчера стала Авдеевка.

«Противник открыл огонь после 14.00, украинские войска ответили оккупантам метким огнем. Перестрелки продолжались с короткими паузами более девяти часов. Следует отметить, что боевики несколько раз применяли минометы. Огонь велся сразу с нескольких направлений», - сообщил Мотузяник и отметил, что враг эпизодически нарушал режим тишины на четырех других позициях, все инциденты были довольно продолжительными.

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Также Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении, как и раньше, боевые действия продолжаются возле Бахмутской трассы и в Попаснянском районе. «Противник активизировался вчера после полудня, а вечером обстрелы только усилились. Оккупанты трижды применяли минометы, при этом было выпущено 16 мин. Украинские войска активно вели огонь на пяти разных позициях», - сообщил он.

«На Мариупольском направлении вчера утром боевики в очередной раз обстреляли жилые кварталы Марьинки. По домам местных жителей противник стрелял из гранатометов и минометов. Вследствие попадания одной из мин была повреждена крыша и посечены стены одного из приусадебных строений», - сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, вчера неспокойно было на участке фронта Чермалык - Широкино. «Вчера враг дважды применял минометы в Чермалыке. Это произошло еще в первой половине дня. В Водяном и Широкино боевики ограничились достаточно продолжительными провокациями из стрелкового оружия», - отметил Мотузяник.