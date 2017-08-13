В Луганской области неизвестный с оружием прогнал наблюдателей миссии ОБСЕ

В Луганской области террорист угрожал выстрелить в наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ, инцидент произошел сегодня в 9.45, когда патруль СММ в составе четырех человек находился возле пешеходного моста вблизи контролируемой правительством Станицы Луганской.

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Представители миссии наблюдали за тем, как гражданские лица пересекают деревянные пандусы. К наблюдателям подошел невооруженный человек в военной форме и начал разговаривать, но участники патрулирования не могли его полностью понять, поскольку он говорил на ломанном русском языке с сильным акцентом, предположительно, как выходец с Северного Кавказа.

Он ушел, но через две минуты вернулся со штурмовой винтовкой и начал целиться в наблюдателей. Также при этом присутствовали двое невооруженных мужчин в военной форме.

Вооруженный человек жестом показал на свою винтовку патрулю, громко говоря (по-русски): “Вы все шпионы. Нечего вам ходить возле наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь отсюда. Считаю до трех, и если вы не уйдете, то буду стрелять”.

Затем он начал считать (на русском): «Один…, два...».

Руководитель патруля прервал его и заявил, что наблюдатели уйдут.

Они быстро вернулись к двум бронированным машинам, которые были припаркованы возле моста, и покинули этот район.

Миссия проинформировала Объединенный центр по контролю и координации об инциденте и попросила его расследовать.