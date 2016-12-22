Скандал вокруг "неэффективных" беспилотников США для Украины: появились новые подробности от ВСУ

Об этом рассказал пресс-офицер командования Воздушных сил Роман Юрчило, передает "Обозреватель".

"Насколько мне известно, этот комплекс в целом соответствует оперативно-тактическим требованиям. Да, есть определенный недостаток в том плане, что эти дроны являются аналоговыми. Соответственно, канал передачи данных для управления не является полностью защищенным от перехватов и подавления противника. Но это не значит, что они не боеспособны. Просто не полностью защищены", — пояснил Юрчило.

По словам пресс-офицера, в тот момент, когда США поставили ВСУ Raven RQ-11B – это была значительная помощь, ведь ничего подобного тогда в Украине не было.

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"К тому же сейчас идет определенное усовершенствование использования этих комплексов и отработка механизма действий в боевых условиях. На самом деле тогда у нас не было чего-то другого, чем мы могли бы противостоять России", — подчеркнул он.

Ранее советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил Reuters, что американские беспилотники стоимостью миллионы долларов, которые должны были помочь Киеву в боевых действиях против пророссийских боевиков на Донбассе, оказались неэффективными из-за возможности их перехвата и взлома.